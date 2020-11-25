Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika'ya on aylık dönemde halı ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,6'lık artışla 750 milyon 537 bin dolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türk halıcılarının bazı coğrafyalarda da adeta bir destan yazdığını vurguladı. Türkiye'den en fazla halı ihracatının yapıldığı ülkeler sırasında başta ABD'nin yer aldığını, bu ülkeyi Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere, Irak, Mısır, Birleşik Arap Emîrlikleri, Libya, İran ve Belçika'nın takip ettiğini ifade eden Kaplan "Bu başarıda hijyen vurgusu etkili oldu. Bu süreçte hijyenik ortamlar için halı âdeta olmazsa olmaz demektir. Türk halısı şu anda Amerika pazarının aranan markası oldu. Bu kıtadaki varlığımızın daha da artacağını düşünüyoruz" dedi.