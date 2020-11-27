Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Dijitalleşen dünyanın vazgeçilmesi olan e-Ticaret, her geçen gün sınırları zorluyor. Dünyada e-Ticaret hacmi 4 trilyon dolara ulaşırken Türkiye’de de başta KOBİ’ler olmak üzere kadınlar ve gençler e-Ticaret’e yöneliyor. Üniversiteli gençleri e-Ticaret’le buluşturup iş sahibi olmasını sağlayan Acadebi platformu, yüz binlerce KYK borçlusu gence de gelir kapısı oldu. Acadebi projesiyle üniversite öğrencilerine kendi markalarını e-Ticaret pazar yeri üzerinden ücretsiz bir şekilde açarak stoksuz satış yapabilme fırsatı sunuluyor. Askıda girişimcilik olarak adlandırılan metodu ilk defa hayata geçirdiklerini belirten Acadebi Koordinatörü Ali Şen, Türkiye'de 209 üniversitede yaklaşık 8 milyon öğrencinin üniversitede okurken finansal sorunlarını kendi yöntemleriyle ortadan kaldırabileceklerini kaydetti. Şen ayrıca özellikle pandemi sürecinde olumsuz etkilenen küçük işletmelerin de bu platformda yer almalarını sağlayacak çalışmalar yapmaya başladıklarını söyledi.

BEYİN GÖÇÜNÜ ENGELLEYECEK

Platformun dünyada bir ilk olan askıda girişim sponsorları ve gençleri buluşturan ve referans temelli bir yapı olduğunu belirten Ali Şen, “Gençler, kendi ürünlerini ve markalarını satma şansı buluyor. Son üç ayda yüzde 715 büyüyen bir oluşumuz. Şu anda devletten kredi kullanan gençlerimiz, para kazanıp devletine vergi verir hâle geldi. 41 üniversitede bunun planlamasını yapıp çalışmalarımıza başladık. Gençlerimizle birlikte 2,5 ayda 1.200 mağaza kurduk. Gelecek yıl sonuna kadar hedefimiz 100 bin mağaza kurmak” dedi.

BEŞ BİN MAĞAZA AÇILDI

Son bir yıl içerisinde 5 bin e-Ticaret mağazası açılan Acadebi’de 75’den fazla üniversiteden girişimci öğrencilerin yer aldığını kaydeden Şen, şöyle konuştu: Türkiye'de şu an eğitim hayatında olan 18 ile 27 yaş arasındaki üniversite öğrencileri ‘Acadebi’ genç girişimcilik projesi ile buluşuyor. Acadebi, dijital çağın en güçlü kazanç modeli olan e-Ticaret ile yılda 250 milyar doların üzerinde ticaret hacmi olan Multi Level Marketingi birleştiriyor ve bunu stoksuz satış modeli ile entegre ediyor. Girişimcimiz olduğunuz andan itibaren Acadebi'nin pazar yerinde size özel mağazanızı açıyor, içerisine Acadebi'nin tedarikini yaptığı ürünleri ekliyor ve satışa hazır hâle getiriyoruz. Yapmanız gereken sadece pazar yerinizi, sponsor markaları ve ürünlerinizi sosyal çevrenize tanıtımını yapmak. Üstelik tüm Acadebi ürünleri girişimcilerimize özel yüzde 40’a varan indirimlerle. Satışını yaptığınız ürünler sizin yerinize paketleniyor, faturalandırılıyor ve müşterinize gönderiliyor. Ay sonunda ürün maliyetiniz ile satış bedeli arasındaki fark vergiler düşürüldükten sonra hesabınıza yatıyor. Acadebi’de ürün satışı gerçekleştirmeniz için ürünü satın almanıza gerek kalmıyor. Kendi mağazanızın tanıtımını yaparken aynı modelde gelir elde etmek isteyen girişimci adaylarına iş modelini tavsiye edin. Acadebi ile sadece kendi satışlarınızdan değil kurduğunuz takımla beraber gerçekleşecek tüm satışlardan da kazanıyorsunuz.