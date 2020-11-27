Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Diğer yandan rakamlar tüm olumsuzluklara rağmen plastik sektörü genelinde makine yatırımlarının devam ettiğini gösterdi. Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV) yayınladığı Plastik İşleme Makineleri Sektörü Ocak-Eylül 2020 İzleme Raporu’nda yer alan verilere göre; 2020 yılının dokuz aylık döneminde plastik işleme makineleri sektöründe bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üretim yüzde 5, ihracat yüzde 7 azalırken sektördeki yatırımlar yüzde 19, ithalat ise yüzde 38 arttı. Ocak-Eylül döneminde 622 milyon dolara yükselen makine yatırımlarında hijyen ve medikal ürünlerdeki talebe bağlı olarak ambalaj sektörünün büyümeye devam etmesi ve paket servisler sebebiyle plastik ambalaja talebin artması etkili oldu. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, şunları söyledi: Plastik işleme makineleri sektörümüzde hijyen ve medikal ürünlere yönelik üretim yapan firmalarımızın yatırımlarının arttığını görüyoruz. Ambalaj sektöründeki ivme sektördeki yatırımları da olumlu etkiliyor. Özellikle paket servislerin artması ve getirilen kanuni mecburiyetler, ambalaj sektörünü yeni makine yatırımlarına yönlendiriyor.