Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım 2020 dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın 11 aylık döneminde toplam üretim 2019'un aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 1 milyon 148 bin 240 adet, otomobil üretimi de yüzde 14 düşerek 762 bin 743 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 181 bin 360 adede ulaştı.

Söz konusu dönemde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 28 azalarak 821 bin 900 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı da yüzde 28 azalarak 542 bin 83 adet oldu. 11 aylık dönemde 23,1 milyar dolarlık ihracat yapan otomotiv sektörü, toplam ihracat içerisinden yüzde 15 pay alarak ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Türk otomotiv sanayisinin kasım ayı üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarak 143 bin 264 adet olurken, aynı dönemde 91 bin 67 adet otomobil üretildi. Ayrıca, otomotiv sanayisinin 11 aylık kapasite kullanım oranı yüzde 63 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 64, ağır ticaride yüzde 44 ve traktörde yüzde 48 oldu.

Ticari araç üretimi yüzde 12 azaldı

Ocak-kasım döneminde ticari araç üretimi bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 daralırken, ağır ticari araç grubu üretimi yüzde 3 arttı. Hafif ticari araç grubunda ise yüzde 13 daralma yaşandı.

Bu dönemde toplam ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92, hafif ticari araç pazarı yüzde 93 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 87 arttı. Baz etkisi dikkate alındığında ocak-kasım döneminde ticari araç pazarı 2017'nin yüzde 29 gerisinde kaldı. Sadece kasım ayına bakıldığında ise yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 52 bin 197 adet, traktör üretimi 4 bin 609 adet oldu.

Otomobil pazarı 10 yıllık ortalamanın yüzde 5 üzerinde gerçekleşti

Ocak-kasım döneminde otomotiv pazarındaki toplam satışlar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 73 artış kaydederek 688 bin 180 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarı da yüzde 67 artış gösterdi ve 529 bin 388 adet seviyesinde kaydedildi.

Son 10 yıllık ortalamalar dikkate alındığında, ocak-kasım döneminde toplam pazar yüzde 3, hafif ticari araç pazarı yüzde 18, ağır ticari araç pazarı yüzde 36 düşüş gösterdi. Otomobil pazarı ise iç pazardaki talebin etkisiyle 10 yıllık ortalamaların yüzde 5 üzerinde yer aldı.

Bu dönemde otomobil pazarında yerli araçların payı yüzde 40 olurken, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı yüzde 63 olarak gerçekleşti.

Kasımda 101 bin 692 araç ihraç edildi

11 aylık dönemde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 28 azalarak 821 bin 900 adet oldu. Otomobil ihracatı yüzde 28 düşüşle 542 bin 83 adet, traktör ihracatı da 2019 yılına göre yüzde 17 azalarak 12 bin 401 adet olarak gerçekleşti.

Pandemi nedeniyle Avrupa'da ticaretin durma noktasına geldiği Nisan 2020'de 10 bin 613 adet olan otomotiv ihracatı, mayısta 44 bin 406, haziranda 70 bin 809, temmuzda 78 bin 242, ağustosta 42 bin 865, eylülde 92 bin 832, ekimde 104 bin 93 adet olmuştu. Kasımda ise 101 bin 692 adet otomotiv ihracatı yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı ocak-kasımda yüzde 15 pay ile ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumayı sürdürdü. Kasım ayında toplam ihracatın yüzde 16,8'ini gerçekleştiren otomotiv sanayi, sektörel ihracat sıralamasında zirvede yer aldı.

Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 19, avro bazında ise yine yüzde 21 azaldı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 23 azalarak 8,3 milyar dolar oldu.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 24 azalarak 7,3 milyar avro seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 23, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 13 azaldı.