Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ithalatına ağır faturalar ödeyen Türkiye, son yıllarda ciddi anlamda yerli ve yenilenebilir kaynaklara yöneldi. Güneş enerjisinde lisanssız elektrik kurulu gücümüz, 6 bin 184 megavatı geçti. Türkiye genelinde güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim yapan toplam 7 bin 370 santral mevcut. Hanelerde kullanabilmek için yasal sınır 10 kW... Yapılan çalışmalara göre 10 kW'lik bir GES, ayda ortalama 1.000 TL'lik elektrik üretiyor. Sistem, kendini 7-8 yılda amorti ediyor. Gumbel Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Herdem "Böyle bir santral kurabilmenin kW başına 750-1.000 dolar arası maliyeti bulunuyor. Kurulumun ardından sistemin kabulü gerçekleşiyor ve mahsuplaşma sistemine dâhil olunuyor. Ay sonunda şebekeden çekilen elektrikle üretilen karşılaştırılıyor. Eğer üretilen fazla ise, bu kısım tarife fiyatından şebekeye satılmış oluyor" dedi.