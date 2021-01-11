Spot piyasada 11 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 696,16 lira, satış fiyatı 713,59 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 434,62 lira, satış fiyatı 435,40 lira seviyesinde yer alıyor.
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Spot piyasada 11 Ocak 2020 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 696,16 lira, satış fiyatı 713,59 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altında ise alış fiyatı 434,62 lira, satış fiyatı 435,40 lira seviyesinde yer alıyor.
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