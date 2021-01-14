Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Dünyaca ünlü top modellerin katıldığı moda şovlarıyla bilinen Dosso Dossi Fashion Show, Türk tekstil üreticilerinin ürünlerini dünyaya ‘online’ açmayı sürdürüyor. 9 Ocak’ta İstanbul’da Dosso Dossi Hotels Downtown’da başlayan online fuar, Laleli, Merter ve Osmanbey’de üretim yapan 100 markanın ürünlerini 30 ülkeden 200 şehirden alıcılarla buluşturdu. Kurulan 100’ün üzerindeki panel ile hazır giyim alıcılarına ulaşan görevliler, internet üzerinden yaklaşık 150 bin adet farklı hazır giyim ürününün satışını gerçekleştirdi. Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 12 yıldır yaptıkları şovlar ile binlerce alıcıyı Türkiye’de ağırladıklarını belirterek, pandemiyle birlikte değişen dünyaya hızlıca ayak uydurduklarını ve bu süreçte online satışa ağırlık verdiklerini söyledi.

15 MİLYON $’LIK CİRO

Üçüncüsünü gerçekleştirdikleri Dosso Dossi Fashion Show Online Fuar’da Laleli, Osmanbey ve Merter’de bulunan kadın, erkek, çocuk ve ayakkabı kategorilerinde üretim yapan markaları alıcılara ulaştırdıklarını belirten Eraslan “Pandemi nedeniyle Türkiye’ye gelemeyen müşterilerimize 2021 ilkbahar-yaz ürünlerini ulaştırdık. Rusya, Kazakistan, Azerbaycan ve Ukrayna başta olmak üzere yaklaşık bin tekil alıcı ile görüşme sağlandı. Avrupa ülkelerinden Çin sınırına kadar sipariş aldık. Yaklaşık 30 ülke ve 200 şehre ulaştık. Alınan siparişler ve sezon boyunca devam edecek siparişleriyle birlikte 15 milyon dolarlık bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bu süreçte gerçekleştirilen bu satışlar Laleli, Merter ve Osmanbey’deki hazır giyim markaları ve çalışanları için can suyu oluyor” dedi.

ALİBABA’DAN TRANSFER

Online fuarlardan aldıkları sonuçlardan çok memnun olduklarını belirten Hikmet Eraslan “Online fuar kapasitemizi artırarak dossodossi.com’u 3-5 yılda bölgenin en büyük online toptan satış platformu yapacağız” dedi. Platform bünyesinde bulunan marka adetini 500’e çıkaracaklarını söyleyen Eraslan, altı ay sonra faaliyete geçecek yeni sisteme bütün Laleli, Osmanbey ve Merter esnafının dâhil edilebileceğini kaydetti. Eraslan, şöyle konuştu: Marka sayısının yanı sıra ulaşılan ülke sayısını da artıracağız. Bizim yapacağımız iş Türkiye’nin dünyaya açılan ihracat kapısı olacak. Bu işe 3 milyon dolar para yatırdık. Alibaba’nın Türkiye Genel Müdürü’nü transfer ettim. Yatırımlarım hem ödeme hem lojistik hem de tedarik konusunda devam ediyor. Türkiye’nin Alibaba’sı olacağız. Rusya ve çevresini kapsayan ülkelere Afrika ve Avrupa pazarını da dahil ederek toptan online hazır giyim satışında bölgenin en büyük markası olacağız. Bir yıl sonra da hedefimiz; mobilyadan aksesuara, oradan elektroniğe kadar her şey olacak.