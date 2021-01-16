Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

KAYSERİ

FETÖ soruşturmaları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketler önemli adımlar atmaya devam ediyor. Salgın döneminde Fon yönetimindeki şirketlerin aktif büyüklüğü yüzde 64 arttı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, 15 Temmuz’dan sonra Fon kapsamında yönetilmeye başlayan 38 ilde 797 şirketin aktif büyüklüğünün 70 milyar liraya ulaştığını söyledi. Fon yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden Bellona’nın hayata geçirdiği yeni üretim tesisi faaliyete başladı. Fon tarafından devralındıktan sonra ekonomik açıdan önemli adımlar atan şirket, dün 128 milyon liralık Bellona-6 Yatak ve Sandalye Fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Üretim tesisi ilk etapta yaklaşık 600 kişiye istihdam oluşturacak.

HOLDİNG DÜNDEN DAHA KUVVETLİ

Tesisin açılışında konuşan TMSF Başkanı Gülal, “Bu holding bugün itibarıyla dünden kuvvetlidir. Üstelik bu işleri yaparken değerlerine değer katıp, bırakın işçi çıkarmayı; istihdamı ciddi oranlarda arttırıyoruz. Böylece, dün terörün finansmanında kullanılan kaynaklar, bugün milletimizin hizmetine sunuluyor” dedi. Gülal, Fon’un 114 şirkette pay kayyumu ve 104 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyum olarak tayin edildiğini hatırlatarak “Bu şirketlerde toplam 40 bin 589 kişi istihdam edilmektedir. Yönetimimizdeki şirketlerin, 2020 yılı sonunda aktif büyüklükleri 70 milyar lira, öz kaynakları ise 30 milyar lira seviyesindedir. Bu şirketlerin Fon’a devredildiğinden bugüne aktif büyüklükleri yüzde 64, öz kaynakları ise yüzde 63 arttı. Şirketlerin sadece 2020 sonunda ciroları 35 milyar lira, dönem kârları ise 3,5 milyar lira olarak gerçekleşti” diye konuştu. Erciyes Anadolu Holding’in Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 6 grup şirketi ile yer aldığını hatırlatan Gülal, şöyle devam etti: Ağustos 2016’dan bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen Erciyes Anadolu Holding’in 2018’de 9,8 milyar lira olan cirosu yüzde 15’lik artışla 2019 yılında 11,2 milyar liraya yükseldi. Bunun yanı sıra, aynı dönem net kârlılık yüzde 74 oranında gerçekleşmiştir.