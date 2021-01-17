Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Sosyal medya şirketlerine Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getiren uygulamada yeni bir aşamaya geçiliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) şirketlerle uzun süredir temaslarını sürdürüyor. Facebook, Instagram, Twitter, Periscope ve Pinterest henüz bir adım atmadı. Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlere yaptırımların ilk adımında 10 milyon lira, ikinci adımında ise 30 milyon lira olmak üzere, her birine ayrı ayrı toplamda 40 milyon lira ceza kesilmişti. Cezalar, şirketlerin global adreslerine tebliğ edildi. Yasaya göre, yaptırımların üçüncü adımı olarak 19 Ocak Salı günü "reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğu" bildirilecek. İlgili şirketler bu tarihe kadar Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etmezlerse, bundan sonra Türkiye’de reklam alamayacak.

BANT DARALTILACAK

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde yükümlülük yine yerine getirilmezse, "sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin daraltılması" için Sulh Ceza Hâkimliğine başvurulabilecek. Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının ardından, 30 gün içinde yükümlülüğün yine yerine getirilmemesi durumunda, BTK, sosyal medya şirketinin internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için müracaat edebilecek. Bu aşamada şirketler, yaklaşık 5 ay sonra dahi Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse, o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek.

LINKEDIN DÜN KATILDI

Şu ana kadar YouTube, TikTok, Dailymotion ve Rus sosyal medya şirketi VKontakte (VK) Türkiye’de temsilcilik açmayı kabul etti. Son olarak dün, Linkedin ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya devlerine seslenerek “Hiçbir şirketin hukukun üstünde olmadığını vurguluyoruz. Sosyal medya şirketlerine ülkemizde temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirdik. Aksi takdirde Türkiye, vatandaşlarının haklarını korumayı sürdürecektir” demişti.