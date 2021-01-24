Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
24.01.2021 - 13:32 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 13:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak Belediyesi, ilk defa atanmak üzere 14 memur ve zabıta memuru alacağını duyurdu.
Etiketler : şırnak belediyesi,
762331 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/762331.aspx
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