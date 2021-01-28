Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

2019’da 7.520, 2018’de ise 4.149 dosya incelemeye alınmıştı. Özellikle mart ayı başında Covid-19 sebebiyle maske, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin fiyatları yüksek oranda arttığı için şikâyetler çoğalmıştı. Temmuz ayı başına kadar Reklam Kurulu tarafından, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara toplamda 11 milyon 818 bin lira para cezası kesilmişti. Kurul ocak-haziran döneminde 201’i durdurma cezası olmak üzere 387 dosyaya toplamda 18 milyon 4 bin 966 TL idari para cezası uygulamıştı. Para cezalarında ilk sırayı haksız fiyat artışları almıştı. Tüketiciler, kurum ve kuruluşlar ile rakip firmalar, Reklam Kuruluna yazılı olarak veya elektronik ortamda başvuru yapabiliyor. Ayrıca, Reklam Kurulu'nun kendisi de inceleme başlatabiliyor. Öte yandan, tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların ortalama karara bağlanma süresi 2019’da 89 gün iken, geçen yıl yaklaşık 150 gün olarak hesaplandı.