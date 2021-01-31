Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacak.
BDDK açıktan personel alımı yapacak
31.01.2021 - 12:43 | Son Güncelleme: 31.01.2021 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, açıktan personel alım ilanı yayımladı.
Etiketler : BDDK,
764093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/764093.aspx
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