Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkâarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internetten rastgele numara arayarak evine servisçi çağırıp dolandırılanların bir hayli arttığını belirterek “Gelen kişi fahiş fiyatlar alıp ya sahte fatura kesiyor ya da ‘Salgın sebebiyle fatura kesemiyoruz’ diyor. Bu da olmazsa, ‘Burada gerekli teçhizat yok, o yüzden dükkâna götüreceğiz’ diyerek aleti alıp kayıplara karışıyor. Ürünü alıp zarar vererek veya bir parçasını sökerek geri getirenler, hiç getirmeyenler, 50 liralık hizmet bedeline 250 lira isteyenler ve daha birçok farklı dolandırıcılığa başvuranlara karşı vatandaşlarımız dikkatli olmalı” dedi. Bilindik firmaların logolarını kullanarak internete “yetkili servis” gibi kendi telefon numaralarını yazanlara güvenilmemesini isteyen Palandöken, “Tuzağa düşmemek için doğrudan bayiden veya tanıdık, bilindik, kayıtlı esnafımızdan tamirat veya servis hizmeti alınmalı. Sahte yetkili servislere pabuç bırakılmamalı. Doğrudan bayiye gidilemiyorsa bile gelen kişiden muhakkak bilgileri alınmalı ya da çalıştığı firma veya şirket kontrol edilmeli” değerlendirmesinde bulundu.