Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Beyaz Eşya Sektörünün yılda 4,5 milyar dolar civarında ihracat yaptığını ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirten TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer “İhracatımız son 20 yılda 10 kat arttı. İhracatımızın toplam satışlarımız içerisindeki payı yüzde 75’in üzerinde, dünyada 170 ülkeye ihracatımız bulunuyor. Amacımız dünyanın ikinci büyük üretim merkezi konumundaki Türkiye beyaz eşya sektörünü, hızlıca büyütmektir. Büyüme alanımız dijital beyaz eşya üretimi ve ihracatı olacaktır. Ülkemizi beyaz eşya üretiminde dünyada bir teknoloji üssü haline getirebiliriz. Birbirleriyle konuşan akıllı cihazlar, önümüzdeki dönemde giderek yaygın hale gelecek. Cari fazla veren sektörümüz dijital beyaz eşya üretimiyle bunu daha da artıracak ve beyaz eşya tamamıyla yüksek teknoloji içeren ürün hâline gelecek. Büyüyen dünya beyaz eşya pazarından daha fazla pay alabilmek ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve ekonomisine de önemli katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.