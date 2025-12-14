Sıra dışı yöntemlerin merkezi Karadeniz’de evinin dış cephesini boyatmak isteyen bir vatandaşın bulduğu yöntem şaşırttı. İskeleyi söküp taşımak istemeyen vatandaş, ahşap iskeleyi bir kamyonun kasasına kurarak boyama işlemini tamamladı.

Rize'de Pazarköy köyünde yaşayan Talat Bayraktar, iki katlı binasının dış cephesini boyatmak istedi. İskele için kimseyle anlaşamayan Bayraktar, çözümü kendi buldu.

Boya için iskeleyi kamyon kasasına kurdu

İSKELEYİ KAMYON KASASINA KURDU

Metal iskelede sökme ve kurma işlemlerinin hem zahmetli hem de zaman alıcı olacağını düşünen Bayraktar, ahşap iskeleyi bir kamyonun kasasına kurdu. İskele sökülmeden, cephe değişikliklerinde kamyonla kolayca taşınabilir hale getiren adamın yöntemi duyanları hayrete düşürdü.

Görenler inanamadı

Dış cephe boyası sorunsuz şekilde tamamlayan Rizeli Bayraktar’ın bu yöntemi “Rizeli pratikliğini” bir kez daha gündeme taşıdı.

“RİZELİ ZEKASI DİYELİM”

Talat Bayraktar, bulduğu yöntemi şöyle anlattı:

İskelecilere kızdık, kendi iskelemizi aracın üzerinde kurduk. Demir iskele kuracaktım ancak bozup yapmasının zor olacağını düşündüm. O nedenle kalaslarla bir iskele kurmayı düşündüm ama bu kez de onu taşımak zor olacak, insan gücü gerekli diye düşündüm. Çözümü iskeleyi arabanın üzerine kurmakta buldum. Bu sayede insan gücü olmadan binanın etrafında döneriz diye düşündüm. İşi halletmiş oluruz dedim. Düşündüğüm gibi de oldu. Rizeli zekası diyelim artık.

Yine Karadeniz yine şoke eden yöntem! Boya iskelesini kamyon kasasına kurdu

Haberle İlgili Daha Fazlası