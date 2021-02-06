Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünyada seyahatler durdu, turizm en kötü etkilenen sektör oldu. Buna rağmen salgın sona erdiğinde Türkiye'ye turist akışının başlayacağı beklentisi, yatırımları durdurmadı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) verilerine göre salgına rağmen 2020'de 137 yeni otel projesi için 4 milyar 65 milyon liralık teşvik belgesi başvurusu yapıldı. Bu başvuruların yarısında yatırım yeri Antalya ve İstanbul oldu. Yatırımlarla oplamda 31 bin 98 yataklı 137 otel projesi devreye girmiş oldu. Bu rakam, proje sayısında yüzde 19, yatak kapasitesinde yüzde 1,2 artışı gündeme getirdi.

İSTANBUL VE ANTALYA

Yapılan hesaplamaya göre otel yatırımlarında oda başına maliyet 183 bin 404 liraya, toplam yatırım maliyeti de 5 milyar 704 milyon liraya ulaşıyor. İstanbul ve Antalya'nın ezici üstünlüğünün devam ettiği yatırımlar arasında Muğla yedi, Mardin altı, Nevşehir ve Balıkesir beşer; İzmir, Hatay, Sakarya ve Şanlıurfa ise dörder projeyle ilk 10'da yer alan iller oldu. Uzun süre en fazla yatırım alan ilk üç şehir arasında yer alan ve geçtiğimiz senelerde Arap turistlerin yoğun olarak ilgi gösterdiği Trabzon’da geçen sene proje sayısı ikide kaldı. TUROB yetkilileri, pandeminin olumsuz etkisine ve yatırım maliyetindeki artışa rağmen çalışmaların sürdüğünü, bunun da sektör ve Türkiye'ye güveni gösterdiğini ifade etti.