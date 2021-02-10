Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye'nin seramik sağlık gereçleri ile seramik kaplama ve düz camda Avrupa'da birinci olduğunu dile getiren Çenesiz “Çimento, cam ve seramik sektörlerinin oluşturduğu yerli katma değer bir yılda 2,5 milyar dolar, son 10 yılda da yaklaşık 21 milyar dolara yükseldi. Sürdürülebilir üretim, tedarik ve lojistikteki gücümüzle pandemi döneminde dünyanın en başarılı ülkelerinden biri olduk” dedi. Çenesiz ayrıca iç pazarda yenilenme talebinin arttığına dikkat çekerek "Pandemi de daha küçük ve daha müstakil evlere talep arttı. İnsanlar evde kalınca tatil arasını banyolarını yenilemek için kullandılar. Hareketliliğin 2021'de de devam etmesini bekliyoruz" diye konuştu .