Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, 2020'nin ocak-kasım döneminde yurt dışında yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının tutarı 4 milyar 642 milyon doları buldu. Doğrudan yabancı yatırımların yüzde 70,8’ini 3 milyar 285 milyon dolarla Avrupalı yatırımcılar gerçekleştirdi. ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye yönelik yatırımları 769 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, Hollandalı yatırımcılar da ülkede 491 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yabancı yatırımcılar geçen yılın ocak-kasım döneminde ‘bilgi ve iletişim’ sektörüne 1 milyar 290 milyon dolar yatırım yaparken, 2019’da yabancıların en çok tercih ettiği sektör 1 milyar 930 milyon dolarla ‘imalat’ olmuştu.