Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sistemin yasalaşmasını olumlu bulduklarını belirten Emin Grup Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Mustafa K. Daldal “Son birkaç yıl içinde ortaya çıkan 40’tan fazla firmanın varlığı aslında bu yasaya olan ihtiyacı ortaya koyuyor. Her ne kadar bizler Eminevim olarak 30 yıllık bir güvence ile bu işi, başarılı bir şekilde yapabiliyor olsak da işin ehli olmayan ve hızla yayılan firmaların bu pazara girmesi ve hizmette yaşatabileceği bir aksaklık, insanlardaki güven duygusunu zedeleyebilir. Getirilen minimum 100 milyon TL’lik sermaye şartının, bu işin ehli olmayan kişilerce açılan şirketlerin önünde bir bariyer olabileceğini düşünüyoruz” dedi. Daldal, yasayla birlikte faizsiz Elbirliği Sistemi’nden yararlananların sayısının milyonlarca kişiyi bulabileceğini söyledi.

Türkiye Yapı Tasarruf Finansman Derneği Kurucu Genel Başkanı ve Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo da, atılan adımları desteklediklerini ifade ederek “Sektörümüze vatandaşın ilgisi büyük. Bu nedenle bu alanda faaliyet gösteren firma sayısı hızla artıyor. Biz ve bizim gibi kurumsal firmalar vatandaşın zarar görmesinden endişe ediyor ve ‘bizi denetleyin’ diyorduk. Uzun süredir beklediğimiz adım atıldı. Atılan bu adımla sektörümüz disiplin altına alınacak. Yeterli sermayesi olan firmalar bu alanda faaliyet gösterecek ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilecek. Bundan sonra geleceğe daha sağlam adımlar atacağız” ifadelerini kullandı.

NELER GELİYOR?

l Tasarruf finansman şirketlerini BDDK denetleyecek.

l Şirketlerin fon havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak.

l Şirketlerin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olarak düzenlenecek.

l Bu şirketlerin kuruluş izinleri, BDDK’nın en az 5 üyesinin oyuyla verilecek.

l İzinsiz faaliyette bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

l Müşteri, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak.

l Cayma hakkını kullanan müşteriye organizasyon ücreti dâhil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde iade etmeyen şirket yöneticileri, 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

l Zimmetine para geçiren tasarruf finansman şirketi yönetim kurulu başkan ve üyelerine, 6 yıldan 12 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile ceza verilebilecek.