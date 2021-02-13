Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; mülkiyeti Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne ait olan, ilanda özellikleri belirtilen ilköğretim ve kreş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiralanacak.
İlkokul ve kreş kiraya verilecek
13.02.2021 - 14:36 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden kiralık ilköğretim ve kreş! İşte detaylar...
Etiketler : Gaziosmanpaşa belediyesi,
767340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/767340.aspx
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