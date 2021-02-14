Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kentsel dönüşümü hızlandıracak, vatandaşlarımıza mali kolaylık getirecek bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. KDV indiriminden sonra attığımız bu yeni adımla, ülkemizin tamamında deprem dönüşüm sürecini daha da hızlandırarak, vatandaşlarımızı sağlam yuvalara kavuşturmak için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur, “Bu oldukça hayati ve kıymetli bir gelişme. KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve kredi limiti artışı gibi teşviklerin dönüşümü hızlandırmasını bekliyoruz. Her vatandaş kendisine ait beş daireye kadar bu krediden faydalanabilecek” dedi. Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan da “Vatandaşın eli güçlendi. Talep artacak” diye konuştu. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz ise “Güçlendirme kredisinde 400 baz puan faiz desteğinde iki yıl ana para ödemesiz ve 10 yıl vade bulunuyor. Kentsel dönüşümde ise iki veya bir yıl ana para ödemesiz 10 yıl vadeli imkânlar sunuluyor. Bu oranlar çok önemli” ifadelerini kullandı.