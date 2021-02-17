Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Dünyadaki birçok turizm fuarı iptal ya da erteleme yoluna giderken, Travel Turkey İzmir, dijital ortamda kapılarını açacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği, İZFAŞ ve TÜRSAB'ın yoğun çalışması sonucunda gerçekleştirilen buluşma, sektörün ilk sanal fuarı olacak. Ana ekseninde tarih, kültür ve arkeoloji turizmi olması planlanan tanıtımda, gastronomi, doğa ve kırsal turizm, kıyı turizmi, inançt, etkinlik, kongre ve fuar turizmi de stratejide öne çıkan diğer turizm türleri olacak. Pandeminin ardından dünya seyahat trendlerinin daha butik, daha özgün ve daha özgür hâle dönüşeceğinden hareketle, tanıtımlarda nitelikli turizm öne çıkarılacak.

EKOTURİZM VE İSVEÇ

Kitle turizmine alternatif olarak geliştirilen ekoturizm, kırsal ve kültürel turizm unsurlarını içeren bir tür olarak öne çıkarılıyor. Bu alanda daha çok İskandinav ülkeleri talep gösteriyor. İsveç ise ekoturizm alanında öncü ülkelerden biri olarak fuarda partner ülke sıfatıyla katılım ve katkı sağlayacak. Diplomatik ilişkiler ve iş ortaklıklarını güçlendirecek bu katılımın, İsveç'teki ekoturizm trendlerini Türkiye'ye, Türkiye'deki fırsatları da kuzey ülkelere aktarmak için önemli bir fırsat sunacak. Fuarda kentlerin özellikleri sokak sokak anlatılırken, tarihi, kültürel ve gastronomik değerler de ziyaretçiyle buluşacak.

FUARIN TEMASI PATARA

Patara antik kenti, ülkemizde 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesi sebebiyle daha büyük ilgi görmeye başladı. Fuar kapsamında gerçekleştirilecek online seminerde 'Likya’nın Dünyaya Açılan Kapısı Patara Antik Kenti' konulu oturum, TÜRBAS tarafından düzenlenecek. Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında instagram üzerinden fotoğraf yarışması düzenlenecek. Yarışma kapsamında en çok beğeni alan "Patara" fotoğrafının kazananına sürpriz hediyeler verilecek. Yarışma detayları “@travelturkeyizmir” instagram hesabı üzerinden takip edilebilecek.