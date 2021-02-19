Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Milli Emlak Müdürlüğüne ait 3 adet taşınmaz ve 34 adet araç satışı yapılacak. 2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü ile yapılacak taşınmazların konumu ile yüzölçümü ve satışı yapılacak araçların, türü, marka ve model bilgisi gibi detaylar açıklandı.
Araç ve gayrimenkul satışı yapılacak
19.02.2021 - 13:19 | Son Güncelleme: 19.02.2021 - 13:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, araç ve gayrimenkul satışı yapacak. İşte detaylar...
Etiketler : Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,
768855 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/768855.aspx
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