Gerçekleştirilen iş birliği ile Wish.com, yapay zekâ destekli algoritması ile Türk firmalarının ürünlerini, müşteriler arama yapmadığında dahi onları satın alma ihtimali en yüksek olan kişilere gösterecek. Ayrıca firmalar Wish.com entegrasyonu sayesinde yeni bir hesap oluşturmaya gerek olmadan 100’den fazla ülkede satış yapma imkânına kavuşacak.
Wish, Türkiye’ye entegre oldu
21.02.2021 - 04:22 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 04:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya çapında aylık 100 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve günde 1,8 milyon ürün satışı ile firmalara kazançlı bir alışveriş vadeden Wish.com, ConnectProf ile iş birliği anlaşması yaptı.
Etiketler : wish,wish türkiye,
769243 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/769243.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER