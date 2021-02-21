Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerçekleştirilen iş birliği ile Wish.com, yapay zekâ destekli algoritması ile Türk firmalarının ürünlerini, müşteriler arama yapmadığında dahi onları satın alma ihtimali en yüksek olan kişilere gösterecek. Ayrıca firmalar Wish.com entegrasyonu sayesinde yeni bir hesap oluşturmaya gerek olmadan 100’den fazla ülkede satış yapma imkânına kavuşacak.