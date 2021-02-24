Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,84 puan azalırken, toplam işlem hacmi 33,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,94, holding endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,38 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 4,40 ile metal eşya, makina oldu.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün senatodaki sunumunda ekonominin istihdam ve enflasyon hedeflerinden çok uzak olduğunu belirtmesine karşın küresel pay piyasalarında satıcılı seyrin devam ettiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.