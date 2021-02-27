Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD 10 yıllık tahvil faizleri, haftaya başladığı yüzde 1,34 seviyelerinden yükselişe geçerek yüzde 1,61 ile, son bir yılın en yüksek seviyesini gördü. Analistler, 21 trilyon dolarlık ABD tahvil piyasasından çıkışların, küresel çapta bir satış dalgasına dönüştüğünü; bunun, piyasalar için bir ‘uyarı sinyali’ olduğunu belirtiyor. Söz konusu gelişmelerle birlikte dolar, küresel çapta değerlendi. Türkiye'de kur, 7,47'ye kadar yükseldi. Ardından 7,30-7,40 bandında denge bulmaya çalıştı. Analistler, “Bütün para birimlerinde aynı hareket var. Sadece TL’ye özel değil. Küresel çapta riskten kaçıp nakde geçme eylemi hızlandı. ABD tahvil faizlerinde bir miktar gevşeme olursa baskı hafifler. Cumhurbaşkanı’nın, mart ortasında reformları açıklaması bekleniyor. Piyasaları ikna edecek her gelişme TL için pozitif olacaktır, şimdilik bekleyiş hakim” görüşünü dile getiriyor. Bu arada Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 artarak 95,7 milyar dolar oldu.