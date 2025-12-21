Manisa’da eşini tabancayla öldüren şüpheli koca, İran’a kaçmaya çalışırken Ağrı’da yakalandı. Zanlının gösterdiği lahana tarlasında Rukiye Yanar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 46 yaşındaki Adem Yanar, eşi 43 yaşındaki Rukiye Yanar’ı tabancayla öldürdü.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde sınırda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa'da lahana tarlasında dehşet! Katil koca İran sınırında yakalandı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yakınlarının haber alamaması üzerine polise başvurduğu olayda, Adem Yanar sorgusunda eşini öldürdüğünü ve cesedini tarlaya bıraktığını itiraf etti.

Zanlının tarif ettiği bölgede yapılan yaklaşık bir saatlik arama sonucunda, Rukiye Yanar’ın cansız bedeni bir lahana tarlasında bulundu.

Kadının cenazesi, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası