Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şahinbey Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık bulunan GİH sınıfından 3 adet 6'ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacak.
Şahinbey Belediyesi müfettiş yardımcısı alacak
28.02.2021 - 13:12 | Son Güncelleme: 28.02.2021 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şahinbey Belediyesi 3 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre başvurular 1 Mart ile 19 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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771106 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/771106.aspx
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