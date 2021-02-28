Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Şahinbey Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğüne, Giriş Sınavı ile, açık  bulunan GİH sınıfından 3 adet 6'ncı dereceli Müfettiş Yardımcısı alınacak.

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