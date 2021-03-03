Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Les Echos, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2020 yılının son çeyreğinde Türkiye’nin yüzde 5.9, yıl bazında ise yüzde 1.8 büyüme kaydettiği yönündeki verilerini kaynak göstererek servis ettiği haberinde Türk ekonomisinden övgüyle bahsetti. Türkiye'nin düşük faiz politikasıyla ekonomik büyüme gösterdiğinin altı çizilen haberde, "Türkiye, Çin dışında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında en güçlü büyümeyi kaydetti" vurgusu yapıldı. Bu gelişmeyi "etkileyici" olarak nitelendiren gazete, "Türkiye, 2020 yılında ekonomik daralmayı önleyebilmiş nadir ülkelerden biri" yorumunda bulundu. Habere göre bu yıl Dünya Bankası tarafından takip edilen 193 ülkeden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yalnızca 26 ülke ekonomik büyüme kaydetmiş olacak.