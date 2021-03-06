Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava yolu yolcu sayısının 2021 sonunda, geçen yıla kıyasla yüzde 50 artarak 123 milyona yükselmesi öngörülüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tahminlerine göre gelecek yıl yolcu sayısının 178 milyona, 2023'te de 203 milyona çıkacağı öngörülüyor. Hava yolu yolcu sayısında en büyük artış dış hatlarda olacak. Geçen sene 31 milyon 986 bin 25 olan dış hat yolcu sayısının, bu sene yüzde 80,6 artarak 57 milyon 769 bin 244'e ulaşacağı düşünülüyor. Geçen sene 49 milyon 621 bin 174 olan iç hat yolcu sayısının ise 2021’de yüzde 30,7 artışla 64 milyon 876 bin 212 olması bekleniyor. Öte yandan Türkiye genelindeki havalimanlarında geçen sene 2,4 milyon ton olan yük hareketinin; bu sene 3,5 milyona, gelecek sene de 4 milyona yükselmesi bekleniyor.