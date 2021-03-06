Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye’nin en akıllı otoyolu olarak gösterilen Niğde-Ankara arasındaki otoyol ücretlerine indirim müjdesi geldi. BMM Ulaştırma Komisyonu üyesi milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Niğde-Ankara arasındaki akıllı otoyol geçiş ücretlerinin yüksek olduğunu gündeme getirmeleri üzerine “Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Ücretlerde indirime gideceğiz” dedi. Toplam uzunluğu 330 kilometre olan geçiş ücreti 1 Ocak itibarıyla yapılan fiyat güncellemesi ile 148 liraya çıkarılmıştı.

DEMİR YOLU DUBLE YOLLARLA YARIŞACAK

Edinilen bilgilere göre Karaismailoğlu’nun, Bakanlığının çalışmaları, projeleri, duble yollar ve altyapı yatırımlarına ilişkin bir sunum yaptığı toplantıda, milletvekilleri Meclis gündeminde bulunan ve TCDD’nin finansman açığının hazine tarafından üstlenilme süresinin uzatılmasına dair teklifle ilgili sorular sordu. Teklifle TCDD’nin bazı yatırımlarının finansmanının, işletme bütçesinde yer alan finansman açıklarının ve TCDD Taşımacılık AŞ'ye yapılan sermaye transferi sebebiyle doğan açıklarının, sermayesine mahsuben hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenme süresinin 2023 yılı sonuna kadar uzatılması öngörülüyor. Bu süreyi 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Karaismailoğlu, “Yeni dönem stratejisini demir yolu üzerine kuruyoruz. Demir yolları yeniden canlandırılacak. Özellikle yük taşımacılığında çok öne çıkacak. Kısa bir süre sonra demir yolları duble yollarla yarışacak aşamaya gelecek. Meclis’te bulunan teklifle TCDD’ye hazine desteğinin devam etmesi de bu açıdan önemli. Pandemiden sonra ihalesi yapılan, sözleşmesi imzalanmayan ihalelerde de borç yüklenilmesiyle ilgili düzenleme yapmak zorundaydık. Bir milyarın altındaki projelerde hazinenin borç üstlenme yetkisi yok. Karayolları Genel Müdürlüğü bu borcu üstleniyor ama kredi verecek kurumlar bu güvenceyi tanımıyor. O sebeple Ulaştırma Bakanlığı güvencesi getirildi” diye konuştu.