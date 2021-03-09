Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağının 2 ay süreyle uzatıldığını bildirmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Palandöken, yeni açıklanan karar ile nakdi ücret desteğinin ve fesih kısıtının 2 ay daha daha uzatıldığını fakat bu kararın sevindirici olmasına karşın normalleşmenin atıldığı bu dönemde yetersiz kaldığını aktardı. Palandöken ayrıca nakdi ücret desteğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini belirtti.

“Esnafımızın toparlanması en az 2-3 yıl sürecektir”

Esnafın 2 ay içerisinde toparlanmasının mümkün olmadığını, en azından yılsonuna kadar desteklere ihtiyacı olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Covid-19 tedbirleri gereği başlatılan nakdi ücret desteği ve işten çıkartmaların süresinin 2 ay daha uzatılmasını olumlu buluyoruz. Fakat uzun zamandır talebimiz bu desteklerin yılsonuna kadar uzatılmasıydı. Esnafımız henüz bazı illerde bazı sektörler olarak yavaş yavaş açılmaya başlamışken, tam anlamıyla toparlanması en az 2- 3 yıl sürecektir. Açılan esnafımızın kazancı tam anlamıyla eski seviyesine gelmedi. Dolayısıyla bu desteklerin yılsonuna kadar uzatılması, esnafımızın 2 ay sonra ne yapacağız diye kara kara düşünmesinin önüne geçer. Bu karar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür ediyor, kararın uzatılması yönündeki talebimizi tekrar belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.