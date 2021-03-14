Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile 25 kuruşluk ücrette değişikliğe gidilmezken, market poşetlerinin kullanım kriterleri yeniden belirlendi. "Sıfır Atık Logosu ve Çevreci Slogan Kullanım Kriterleri" başlıklı duyuruya göre poşetlerde katı atıkla mücadele mesajları verilecek. Ayrıca plastik poşetlerde kullanılacak logo ve sloganlara ilişkin ayrıntılar belli oldu.

BARKOD ZORUNLULUĞU

Buna göre ücretlendirme uygulamasına tabi tutulan plastik poşetlerin çift kat kalınlığı 40 mikron üzerinde olacak ve mutlaka barkod taşıyacak. Plastik poşetlerde "çevreci slogan ve sıfır atık logosu" poşetin en büyük yüzey alanında kullanılacak. Sıfır atık logosu, bakanlığın web sitesinde gösterilen örneğe uygun olarak yüksek konsantrasyonlu tek renk veya renkli kullanılabilecek. Logo, zorunlu bulundurulduğu yüzey alanın en az yüzde 15'ine yerleşecek büyüklükte olacak.

ÇEVRECİ SLOGANLAR

Çevreci sloganlar da bakanlığın web sitesinde gösterilen örneklerden seçilerek, yüksek konsantrasyonlu tek renk veya renkli kullanılabilecek. Çevreci slogan, zorunlu bulundurulduğu yüzeyin en az yüzde 65'ine eşit alana yerleşecek büyüklükte olacak. Slogan kelimeleri ayrılmayacak ve cümle bütünlüğü bozulmadan okuma kolaylığı sağlayacak şekilde farklı yerleşimlere sahip olabilecek. Plastik poşetlerde kullanılacak çevreci sloganlar ise "Daha sağlıklı bir çevre için sıfır atık", "Geleceğimize değer katmak için sıfır atık", "Sağlıklı yaşam, temiz çevre ile olur. Sen de sıfır atık hareketine katıl", Daha sağlıklı bir çevre için atıklar geri dönüşüme", "Çevreni sahiplen, plastik poşeti doğaya atma", "Sıfır atık hareketine katıl, plastik poşeti doğaya atma", "Sıfır atık hareketine katıl, aşırı tüketimden kaçın", "Sıfır atık hareketine katıl, atıkları geri dönüşüme gönder", "Kâğıt, cam, metal, plastik atıklarımız için geri dönüşüm kutularını kullanalım", "Geleceğini çöpe atma, sıfır atık ile geleceğine sahip çık", "Sorumlu tüketim için sıfır atık", "Sıfır atıkla israfa hayır", "Sıfır atıkla hediyeniz gelecek olsun" şeklinde belirlendi.

SON TARİH 1 OCAK 2022

Barkodu olmayan poşet verenler ve farklı ücret talep edenler, ALO 181'e ihbar edilebilecek. Bakanlık, yeni düzenlemelere uygun poşetlerin mevcut uygulamaya dâhil edilmesi için 1 Temmuz'a kadar geçiş süreci belirledi. 1 Ocak 2022 itibarıyla bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklanacak.