Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’den de 70 CEO’nun katıldığı araştırmaya, 55 ülkeden 5 bin CEO iştirak etti. Sonuçlara göre;

¥ Dünyanın her yerinde CEO’lar 2021’de büyümenin hızlanacağını öngörüyor.

¥ CEO’ların kendi şirketlerine yönelik büyüme beklentileri rekor seviyede...

¥ Sosyal ve ekonomik tehditler pandemi ve siber tehdit olarak sıralanıyor.

¥ Türkiye’deki CEO’lar iyimserlikte yüzde 70, şirket büyümelerinde yüzde 59 oranda...

¥ Araştırma, tüm zamanların iyimserlik rekorunun 20 puan aşıldığını da gösterdi.