Türkiye’den de 70 CEO’nun katıldığı araştırmaya, 55 ülkeden 5 bin CEO iştirak etti. Sonuçlara göre;
¥ Dünyanın her yerinde CEO’lar 2021’de büyümenin hızlanacağını öngörüyor.
¥ CEO’ların kendi şirketlerine yönelik büyüme beklentileri rekor seviyede...
¥ Sosyal ve ekonomik tehditler pandemi ve siber tehdit olarak sıralanıyor.
¥ Türkiye’deki CEO’lar iyimserlikte yüzde 70, şirket büyümelerinde yüzde 59 oranda...
¥ Araştırma, tüm zamanların iyimserlik rekorunun 20 puan aşıldığını da gösterdi.
CEO’lar rekor düzeyde umutlu
15.03.2021 - 03:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Danışmanlık şirketi PwC, 24. defa gerçekleştirdiği "Küresel CEO Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.
Türkiye’den de 70 CEO’nun katıldığı araştırmaya, 55 ülkeden 5 bin CEO iştirak etti. Sonuçlara göre;
Etiketler : ceo,
774684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/774684.aspx
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