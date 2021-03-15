Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de yaklaşık 1 milyon motorlu kurye bulunuyor. SGK verilerine göre bunların sadece yüzde 10'u resmî olarak faaliyet gösteriyor. Yani kuryelerin yüzde 90'ı kayıt dışı çalışıyor. İş kodları, sigortaları, güvenceleri bulunmuyor. İşverenin "iş yetiştirme" baskısı altında çalışmak zorunda kalan kuryelerin içerisinde, 18 yaş altı çalışanlar da fazlaca bulunuyor. Öz Taşıma iş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay; zorlu koşullarda çalışan kuryelerin belirlenmiş iş riski gruplarınca sigortalanmasını, yıpranma tazminatı almalarını ve kayıt dışı istihdamın bir an önce son bulmasını istedi. Toruntay, "Pandemiyle birlikte büyüyen elektronik pazar, ülkemizdeki birçok sektörü bu arkadaşlarımızın emeğine ihtiyaç duyar hâle getirdi. Buna rağmen, motorlu kuryelerin birçok sorunu görmezlikten geliniyor. Tanımlı meslek olmaması, iş güvenliği risk oranının belirlenmemesi, kayıt dışı istihdama müsait olması, taşımacılık kanununa göre çalıştırılması gibi genel sorunlara ilave olarak, günde en az 50 paketin dağımı, sıcak yemek, hızlı ulaşım gibi kampanyalarla oluşan stres, bu sorunlardan yalnızca birkaçı. Hızlı kargo mantığının dayatıldığı kuryeler, hakkaniyetli muamele görmeli" dedi.

"STATÜ İSTİYORUZ"

Mustafa Toruntay, firma sahiplerinin ve hükûmet yetkililerinin bu meslek dalına daha insancıl bir yaklaşımla statü vermesi gerektiğini de ifade etti. Motorlu kuryelere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için gereken çabayı göstereceklerini belirten Toruntay, şöyle devam etti: Hükûmetimizin, yeniden şekillenen bu meslek dalı için yasal düzenleme, yeni mevzuat ve iş güvenliği noktasında denetleme mekanizması kurması gerekmektedir. İş kolları, yaptıkları işe bakılmaksızın, taşımacılık olarak belirlenmeli, taşımacılık ve kurye hizmetleri mevzuatları uygulanmalıdır. Trafik kontrollerinde kask ve ehliyetle birlikte SGK numarası da sorgulanabilmelidir.