Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hareketliliği fırsat bilen mobilyacılar, hem geciken siparişleri hem de düğün sezonunu fırsata çevirmek için farklı kampanyalar hazırladı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla mağazalarda gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını belirterek, pazar günleri yasak olan illerde de beklentilerinin yasağın kalkması olduğunu söyledi.

Güleç, "Umarım bu salgın bir an önce biter de bizler de en çok iş yaptığımız hafta sonlarının her iki günü de açık kalırız. Bu sayede eski cirolarımızı yakalayabiliriz." dedi.

Aralık-şubat dönemindeki kapanma nedeniyle ötelenen siparişlerin bulunduğunu dile getiren Güleç, "Düğün sezonu açıldı ve bu konudaki talepler başladı. Hem ertelenen siparişler hem düğün sezonunun açılması hem yaklaşan Ramazan Bayramı hareketliliği ve siparişleri artırıyor." diye konuştu.

Güleç, mobilyada yılın hemen hemen her günü kampanya olduğunu kaydederek, düğün sezonlarında bu kampanyaların daha belirgin hale gelmeye başladığını bildirdi.

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, 2020'de zamana zaman yasaklar nedeniyle cirolar çok düşse de mobilyacıların yılı mutlu kapattığını söyledi.

KDV'nin kalıcı olarak yüzde 8'e indirilmesi ve konutta düşük faiz kampanyasının satışları pozitif etkilediğini dile getiren Gürcan, "Bu yıl yasaklar nedeniyle özellikle perakende satışlarda ciddi kayıp yaşıyorduk. Yasakların kalkması, düğünlerin yeniden başlaması satışlara canlılık kazandırdı." ifadelerini kullandı.

650 esnaflı çarşıda yüzde 20 indirim kampanyası

Başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere tüm ürün gruplarının tüketicilerle buluştuğu, 650 esnafın yer aldığı Eskidji Bazaar Haramidere'de hafta sonu yasaklarının hafifletilmesi ve düğünlere izin verilmesi sonrası yüzde 20 indirim kampanyası başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eskidji Bazaar Haramidere Çarşı İşletme Müdürü Şenol Demir, 100 günlük aranın ardından iki haftadır cumartesi günleri çarşıya müşteri kabul etmeye başladıklarını söyledi.

Şimdiden ciddi bir hareketlilikle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Demir, şu açıklamalarda bulundu:

"Geçen yıl salgında evde kalanlar mobilyalarını yenilediği için iç pazar hacmi 50 milyar lirayı aşmıştı. Aynı zamanda beyaz eşya satışları yüzde 16 yükselmiş ve 30 milyon adede yakın beyaz eşya satışı gerçekleşmişti. Bu trendin 2021'de de devam edeceğini öngörüyoruz. Biz de yasakların hafifletilmesini ve düğün sezonunun başlamasını fırsat bilerek yeni bir kampanya başlattık. Başta mobilya ve beyaz eşya olmak üzere halısından perdesine, züccaciyesinden küçük ev aletlerine kadar bir ev için lazım olan tüm ürün gruplarında yüzde 20 indirim kampanyası hayata geçiriyoruz."

"Düğünler 2021'e ertelendi"

Şenol Demir, geçen yıl salgının etkisiyle evlenen çiftlerin sayısının 2019'a göre yüzde 10,1 düştüğünün anımsatarak, "Düğünlerin 2021'e ertelendiğini ve sayının bu yıl hızla artacağını düşünüyoruz. Kampanyamızı hem evlenecekler hem de evini yenileyecekler için hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

Çarşıdaki tüm mağaza ve esnafın kapalı kaldıkları dönemdeki kayıplarını telafi etmek için bu kampanyaya çok sıcak baktığını dile getiren Demir, bu şekilde evlenecek çiftlere de faydalarının dokunacağını sözlerine ekledi.

Modoko'da mağazalar indirim paketi hazırladı

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko'da da hareketlilik ve kampanyalar başladı.

Modoko Başkanı Koray Çalışkan, mobilya satışında hafta sonlarının öneminden bahsederek, "Mobilya alacaklar bazen hafta sonlarının tamamını bu işe ayırıyorlar, mağaza mağaza gezip tek tek bakıyor ve ona göre karar veriyorlar. Bu yüzden yasakların kalkması çok iyi oldu." dedi.

Yasakların hafifletilmesi sonrası yaşanan hareketlilikten bahseden Çalışkan, şu bilgileri verdi:

"Cumartesi günleri mağaza ziyaretçilerimizdeki artış cirolara yansıdı. Mağazalar özellikle düğün paketlerini oluşturdu. Bu paketler de 25 bin liradan başlıyor. Bu sene şıklığın ve ergonominin bir arada olduğu modeller ön plana çıkıyor. Çünkü ofislerin evlere taşınması, ihtiyaçları da değiştirdi. Birçok mağaza sahibi de özel indirim paketleri hazırladı."