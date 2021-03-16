Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,96’lık yükselişle tamamladı. Endeks 14,95 puan artışla 1.570,42 puana çıkarak, tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.