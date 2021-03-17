Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan reformlarla ilgili süreç önümüzdeki hafta başlatılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Ne var takvimimizde? Sorumlu kuruluş, ilgili kuruluşlar kimler? Bu eylemi ne kadarlık bir sürede tamamlayacağız? Bunların hepsini kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü paylaşacağız. Her üç ayda bir, gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendirerek, kamuoyunun takdirine sunacağız" dedi. AA Editör Masası'nda Ekonomi Reform Paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Elvan, şu mesajları verdi:

¥ Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti uygulamamız, 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.

¥ Kamu taşıtlarının satın alma ve kiralaması toplu olacak, ortak alım sistemi geliştirilecek. Taşıt edinimi, ihtiyaç analizlerine dayanacak.

¥ İhalelerde sertifikasyon sistemi geliyor. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyu ile paylaşılacak.

¥ Şu anda takipteki alacakların miktarı 151,6 milyar lira, yakın izlemedeki krediler 387,5 milyar lira. Bu, son derece yönetilebilir durumda.

¥ Bankalarda tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin çözüm birimi oluşturulmasını istiyoruz. Böylece finansmana ulaşamayan şirketlerin yaşama imkânı artacak.

¥ Finansal İstikrar Komitesi, Merkez Bankasının elini güçlendirecek, para politikalarını tamamlayıcı bir rol üstlenecek. Arz sıkıntısı kaynaklı fiyat artışı varsa arza yönelik tedbirlere burada karar verilecek.

¥ Dijital para için Merkez Bankamız çalışıyor. Teknolojik altyapı projesi yürüyor. Tabii dijital para ile kripto parayı karıştırmamak lazım. Dijital para, TL karşılığı olan para. Kripto ile ilgili ciddi kaygılarımız var.