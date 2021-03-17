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EPDK akaryakıtta tavan fiyat kararı aldı
17.03.2021 - 10:56 | Son Güncelleme: 17.03.2021 - 10:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
EPDK akaryakıtta tavan fiyat kararı aldı. Türkiye’nin tüm illerinde akaryakıt satışlarında uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek. EPDK Başkanı Yılmaz: “Hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat kararı aldık.”
Etiketler : EPDK akaryakıt,
775271 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/775271.aspx
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