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Bakan Elvan: “Enflasyonda düşüşü önceliklendiren” makro politika çerçevesi, kararlılıkla sürdürülecektir
22.03.2021 - 08:34 | Son Güncelleme: 22.03.2021 - 08:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan:"Uygulamakta olduğumuz “enflasyonda düşüşü önceliklendiren” makro politika çerçevesi, enfasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir."
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanı Elvan,
776451 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/776451.aspx
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