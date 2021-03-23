Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) araştırmasına göre şubatın son iki haftası ile mart ayının ilk iki haftası karşılaştırıldığında harcamalar yemekte yüzde 38, otomobil kiralamada yüzde 34, hava yollarında yüzde 30, yapı malzemeleri ve hırdavatta yüzde 21, giyim, aksesuar, mobilya ve dekorasyonda yüzde 18, benzin ve akaryakıtta yüzde 16, hizmetler sektörü, konaklama ve telekomünikasyonda yüzde 14 yükseliş kaydetti. Pandeminin yıldızı ‘e-Ticaret’te harcamalar yüzde 11 artış gösterdi. İTO Başkanı Şekib Advagiç “22 sektörün 19’unda kartlı harcamalar arttı. Özellikle pandemiden en çok etkilenen hizmetler sektörü bir çıkış trendi yakaladı. Cumartesi günlerindeki sokağa çıkma sınırlamasının kalkması, iç turizme hareket getirdi. Şimdi bize düşen risk rengini kırmızıdan uzak tutup bütün sektörlerimizi ayağa kaldırmaktır. Hatta mavi kategoriye geçerek daha da bereketli bir döneme adım atabiliriz. Hepsi bizim elimizde. Bu artışın kıymetini bilmek zorundayız. ‘İşler arttı, vakalar artsa da açık kalmaya devam etmeliyiz’ diyemeyiz. Önemli olan tedbirlere uyarak bunu sürekli kılabilmek” değerlendirmesinde bulundu.