Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,76 değer kazandı. Endeks, 24,25 puan artarak 1.401,67 puan olurken, toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi de yüzde 2,84 değer kazandı.
Borsa ilk yarıda yükseldi
24.03.2021 - 13:27 | Son Güncelleme: 24.03.2021 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,76’ değer kazandı.
Etiketler : borsa,bist,
777037 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/777037.aspx
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