Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,76 değer kazandı. Endeks, 24,25 puan artarak 1.401,67 puan olurken, toplam işlem hacmi 12,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi de yüzde 2,84 değer kazandı.