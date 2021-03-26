Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BTK’nın 2020'nin son çeyreğine ilişkin hazırlanan raporunu değerlendiren Karaismailoğlu, operatör gelirlerinin yüzde 13,7 arttığını kaydederek, Türk Telekom ve mobil operatörler dışında kalan diğer operatörlerin net satış gelirlerinin geçen yıl 19,5 milyar lirayı geçerek bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21,7 arttığını bildirdi. Karaismailoğlu, yıl sonunda oluşan rakamlara bakıldığında Türk Telekom ve mobil operatörler özelinde sektörde yapılan yatırım tutarının bir önceki yıla göre yüzde 27'den fazla artarak 13 milyar liraya ulaştığını ve sektördeki tüm operatörlerin yatırımlarının ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 artarak 16,7 milyar liraya yaklaştığını kaydetti.