Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık tarafından hayata geçirilen Kolay İhracat Platformu ile ihracat hedefi olan KOBİ’lerin, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu her bilgiye ulaşmasına imkân sağladıklarını belirterek “Kolay İhracat Platformu 28 Ağustos 2020’de vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bu süreçte platform 107 binin üzerinde anonim 14 bin kayıtlı kullanıcıya ulaşarak ihracatçımızın bir numaralı bilgi kaynağı hâline geldi” dedi. Kolay İhracat Platformu 2.0 Lansman Toplantısı'nda konuşan Bakan Pekcan, Platformun ülke ihracatının tabana yayılmasını tesis edeceğini ve ülkenin yatırımlar, istihdam, üretim ve ihracat temelindeki büyümesine ivme kazandıracağını vurguladı. Akıllı İhracat Robotu'nun 22 binden fazla sorguyla ihracatçılara büyük veriye dayanan kullanıcıya özgü pazar önerileri sunduğunu anlatan Pekcan, ihracata dair hiçbir bilgisi olmayan bireylerin dahi ihracat yapmasını sağlayacak olan adım adım ihracat rehberi sayesinde firmaların yabancı dil engelini aşmalarına yardımcı olmak ve yazışma usullerinde profesyonellik kazanmalarını sağlamak üzere hazırlanan İngilizce yazışma şablonlarının yeni modülde yer aldığını söyledi.

YURT DIŞINDAKİ 70 BİN İHALE BİLGİSİ

Platforma yurt dışındaki 70 binden fazla ihaleye ilişkin bilgi eklediklerini, artık uluslararası ihalelere platform üzerinden ulaşılabileceğini kaydeden Pekcan, platformu zenginleştirirken firmalarca en çok talep edilen bilgilerden birisinin de alıcı bilgileri olduğunu belirterek “Bugünden itibaren Kolay İhracat Platformu ile firmalarımızı potansiyel müşterilerine ücretsiz ve aracısız olarak ulaştırıyoruz” dedi. Platformda, kurumsal kullanıcıların erişebileceği toplam 18 milyon alıcı bilgisinin bulunduğunu aktaran Pekcan “Söz konusu 18 milyon firma bilgisi, 190'ın üzerinde ülke ve 5 bin üzerinde 6'lı GTİP bazında ürünü kapsıyor” şeklinde konuştu.