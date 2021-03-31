Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl 11 bin 809 kadına verilen destek bu yıl 12 bin kadını aşacak. Kurum tarafından 2021'de kadınlara sağlanacak girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 29'u bulması bekleniyor. KOSGEB ayrıca 132 işletmenin büyük şirketlerle iş birliği yaparak büyümesine aracı olacak. Teknoloji için finansman desteği oranı 7 bin 500 işletmeye çıkacak. Kurum ayrıca geçen yıl projesini desteklediği 14 bin 544 işletme sayısını 19 bin 300'e çıkaracak, yerli üretimi büyütme amaçlı olarak 35 ürüne de destek sağlayacak.