Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019 yılına göre yüzde 46 oranında artan pazar büyüklüğü, 7,5 milyar TL’den 10,9 milyar TL’ye çıktı. Türkiye genelinde hizmet veren müşteri temsilcisi sayısı ise yüzde 21 oranında artışla 123 bin 345 kişi oldu. Sektörde yabancı dilde hizmet veren müşteri temsilcisi sayısı da 10 bin kişiye ulaştı. Kadın çalışan oranı yüzde 65 olarak açıklanırken çalışanların yaş ortalaması 27... Yüzde 67 gibi yüksek bir oranı da üniversite mezunu... Bu sene sektörün 10 bin yeni istihdam sağlamasını beklediklerini dile getiren ÇMD Başkanı Rengin Ağılönü; evden ve esnek çalışma avantajlarının, çağrı merkezi sektörünü güçlendirdiğini söyledi.