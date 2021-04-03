Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone, tüm dünyada marka konumlandırma stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini yeniledi. Şirketin yeni marka kimliğinde, teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna vurgu yapılıyor. Bu doğrultuda, şirketin “Together we can” olarak belirlenen yeni sloganı, Türkiye'de “Birlikte mümkün” şeklinde kullanılacak. Yeni marka konumlandırması kapsamında, Vodafone'un ikonik logosunda ve kırmızı fon kullanımında da bazı değişikliklere gidildi. Şirket, yeni marka kimliğini duyurmak üzere televizyon, yazılı basın ve dijital mecraları kapsayan bir tanıtım kampanyası başlattı.

Şirketin yeni marka kimliğini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, bireylerden kurumlara herkesin bağlantıda olabilmesi için teknolojinin ne kadar önemli rolü olduğunu her zamankinden daha net bir biçimde gösterdi. Amaç odaklı bir şirket olarak, teknolojinin insan yaşamını iyileştirebileceğine inanıyoruz. Yeni marka konumlandırmamız, daha iyi bir geleceğe bağlanma amacımıza bizi daha da yaklaştırırken, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dijital toplum oluşturma düşüncemizi destekliyor. 'Birlikte mümkün' derken, 'biz' olmanın önemine vurgu yapıyor; insan ve teknoloji işbirliğinin harikalar oluşturabileceğine dikkat çekmek istiyoruz" dedi.