TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye’de Altın Kupa etabında rekabet giderek sertleşiyor. 23 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan ve ikinci altın önlüğün sahibi belli oldu.

Final haftasına doğrudan avantaj sağlayan altın önlükler, MasterChef Türkiye Altın Kupa etabının en kritik kazanımları arasında yer alıyor. İlk önlüğün ardından mutfakta tansiyonun yükseldiği bölümde, yarışmacılar ikinci altın önlüğü kazanabilmek için şeflerin beğenisini kazanacak tabaklar hazırladı.

MASTERCHEF İKİNCİ ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM GİYDİ?

23 Aralık Salı akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye Altın Kupa etabında ikinci altın önlük oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Yarışmacılar, bireysel performanslarını en üst seviyede sergileyerek finale giden yolda avantaj elde etmek için mücadele etti.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın detaylı değerlendirmeleri sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı Hasan oldu. Hasan, böylece Altın Kupa etabında ikinci altın önlüğü giyerek final yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu.

23 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Altın Kupa etabında oynanan oyunlar aynı zamanda dokunulmazlık avantajı da sağlıyor. 23 Aralık bölümünde bireysel performansların öne çıktığı etapta, yarışmacılar hem eleme riskinden uzaklaşmak hem de final haftasına daha güçlü girmek için mücadele etti.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda altın önlüğü kazanan yarışmacı, aynı zamanda dokunulmazlık hakkını da elde etmiş oldu. Hasan dokunulmazlığı kazanarak ikinci altın önlüğü kazandı.

ALTIN ÖNLÜĞÜ GİYEN İKİ İSİM BELLİ OLDU

Altın Kupa etabının ilk gününde oynanan oyunda Sergen, şeflerden en yüksek puanı alarak ilk altın önlüğün sahibi olmuştu. Böylece final haftasına doğrudan katılım yolunda ilk avantaj Sergen’in olmuştu.

23 Aralık akşamı oynanan ikinci oyunun ardından Hasan, altın önlüğü kazanan ikinci yarışmacı olarak adını listeye yazdırdı. Altın Kupa etabında şu ana kadar iki yarışmacı finale bir adım daha yaklaşmış oldu.

