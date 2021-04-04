Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk defa dile getirilen, İkinci Abdülhamid Han zamanında da projesi çizdirilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolunda sona yaklaşıldı. Karadeniz başta olmak üzere bütün Türkiye ekonomisini olumlu etkileyecek asırlık proje; İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’i, Orta ve Doğu Karadeniz’e bağlayacak. Yaklaşık 1,5 milyar TL yatırımla hayata geçirilen ve 50 vilayeti ilgilendiren proje sayesinde; Ordu’dan, Akdeniz'deki illere kadar ulaşım kolaylaşacak. Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de Ordu üzerinden rahatlıkla ihracat yapılabilecek. Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay hattında ilerleyecek. Yol, Karadeniz’den Akdeniz’e ulaşımı 12 saatten 6 saate kadar indirecek. Yüzde 98'i tamamlanan projenin Ordu sınırlarında son çalışmalar sürüyor. Bu yıl tamamlanması planlanan proje kapsamında, 15 kilometre uzunluğunda tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunuyor.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, yolun büyük kısmının tamamlandığını ve küçük rötuşların kaldığını ifade ederek “İskenderun’dan Ordu’ya kadar olan bölge bitti. Sadece Ordu bölümünde noksanlık var. Havalimanından sonra bölgemiz için en önemli yatırım bu olacaktır. İskenderun'da üretilen bir ürün; Rusya’ya, Romanya’ya satıldığında, bu yol üzerinden 6 saatte Ordu’ya gelecek. Buradan deniz yolu ile ülkelere ulaşacak. Hem Türkiye kazanacak hem bölgedeki iş hacmi arttığı için, söz konusu 50 tane vilayet istihdam ve üretim bakımından çok kazançlı çıkacak. Bu yol olmasaydı, örneğin Mısır’dan gelen yük Akdeniz’i, Ege’yi, Karadeniz’i geçmek zorunda kalacak ve belki de 6 saatlik yol bir hafta sürecek. Şimdi ise aynı gün içinde Rusya’ya mal yetiştireceğiz" dedi.