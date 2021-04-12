Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BM Gıda İsraf Endeksi Raporuna göre Türkiye'de her yıl 7,7 milyon ton yiyecek ve içecek israf ediliyor. Bu miktarla Türkiye, "dünyada en fazla gıda israfı yapılan üçüncü ülke" olma gibi kötü bir unvana sahip bulunuyor. Mutfak alışverişlerinin arttığı ramazan öncesinde de "ihtiyaçtan fazla alınan pide, ekmek ve gıda maddelerinin israfa dönüşeceği" uyarıları yapılıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken "Vatandaşlarımız bir yandan hayat pahalılığından dert yanarken, diğer yandan binbir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli. Koronavirüsle de mücadele ettiğimiz bu ramazanda alışverişlerin israfa yol açmaması için, sofralarımızı doyabileceğimiz kadar kurmaya dikkat etmeliyiz. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah’ın rızasını kazanırken, israftan mümkün olduğunca kaçınmalıyız. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. bunlarla yüz binlerce aç insan doyabilir. Ekmek israfı özellikle ramazanda ciddi boyutlara ulaşıyor. Çünkü vatandaşlarımızpideyi sıcak tüketmek isteyip, iftara yakın saatte ihtiyacından fazla alıyor. İsraftan ne kadar kaçınırsak ürünlere de talep o kadar düşer ve fiyatlar geriler" diye konuştu.